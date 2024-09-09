По Земле уже завтра грянет красная магнитная буря: как подготовиться

Магнитное поле Земли в ближайшее время оказаться под действием опасного солнечного шторма. Этот период будет особенно опасен для метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно данным сервиса Meteoagent, уже завтра, 10 сентября, на Землю обрушится мощная магнитная буря К-индекса 6, соответствующая красному уровню опасности. Это явление может повлиять не только на работу техники, но и самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения в геомагнитном поле.

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Магнитная буря такого уровня вызвана солнечной активностью и может привести к сбоям в работе спутниковых систем, радиосвязи и даже нарушениям в энергосетях. Однако наибольшее внимание следует обратить на влияние этого природного явления на здоровье людей.

Когда магнитные бури 2024 года?

Магнитные бури с 9 по 19 сентября. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Магнитные бури могут отрицательно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, особенно тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Среди возможных симптомов: головные боли, головокружение, бессонница, повышенное давление, ухудшение общего самочувствия и раздражительность. Кроме этого, многие могут ощущать усталость, даже если буря не оказывает очевидного влияния на их организм.

Как подготовиться к магнитной буре?

Чтобы минимизировать негативные последствия магнитной бури, эксперты рекомендуют:

Избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок. Важно поддерживать эмоциональную стабильность и не утомляться.

Пить больше воды. Поддержка водного баланса поможет снизить негативное влияние на организм.

Ограничить потребление кофе и алкоголя, которые могут увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Отдыхать. Хорошо выспаться и не перегружать себя делами в период магнитной бури.

Обращать внимание на состояние здоровья. Тем, у кого есть хронические заболевания, следует соблюдать рекомендации врачей и при необходимости принимать соответствующие лекарства.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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