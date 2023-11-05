Стираем правильно: почему режим ECO не рекомендуется

Для тех, кто хочет экономить во время стирки, специалисты дали советы по разумному использованию режима ECO в стиральной машинке.

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Как сообщает SantePlusMag, экорежим стиральной машины или режим ECO наличествует во всех современных стиралках. Эта программа позволяет стирать белье, уменьшая затраты на электроэнергию и меньше тратить воду, чем в обычном режиме стирки.

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"Это означает, что белье постирано осторожно, без чрезмерного количества горячей воды или больших доз моющего средства. Однако этого режима недостаточно для устранения бактерий и устойчивой грязи. Это объясняется тем, что уменьшение потребления воды и моющих средств ухудшает способность стиральной машины удалять неприятные пятна, запахи и бактерии", – пишет издание.

Режим ECO влечет за собой накопление грязи и бактерий внутри устройства. Из-за низкого количества использованной воды белье не выполаскивается должным образом. В результате моющее средство и остатки грязи застревают на дне машины. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха и размножению микробов.

Однако у этого режима есть и преимущества – при каждой стирке используется меньше воды и моющего средства, необходимого для обеспечения правильной и оптимальной стирки.

Также использование программы ECO уменьшает шум и вибрацию во время стирки. Эта эко-функция стирки позволяет потреблять как можно меньше энергии, работая при более низких температурах и более медленной скорости вращения.

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