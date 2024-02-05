Почему агрессивное умывание вредит коже: ответ удивит
Многие люди с жирной кожей лица считают, что им нужно интенсивно очищать ее, чтобы удалить излишки кожного сала. Тем не менее, дерматологи предупреждают, что такое агрессивное умывание "к скрипу" может иметь обратный эффект и только усугубить проблемы. Об этом пишет УНИАН.
Почему же нельзя умываться "до скрипа"?
- Нарушение pH-баланса: Агрессивные очищающие средства могут нарушить естественный pH-баланс кожи, что приведет к раздражению, сухости и покраснению.
- Уничтожение защитного барьера: Кожа имеет защитный липидный слой, предохраняющий ее от вредных факторов окружающей среды. Агрессивное умывание разрушает этот барьер, делая кожу более уязвимой.
- Стимуляция выработки кожного сала: Удаляя защитный барьер, вы стимулируете сальные железы к еще большей выработке кожного сала. Это может привести к усилению жирности кожи и появлению новых высыпаний.
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Что делать?
- Выбирайте деликатные очищающие средства: Для жирной кожи подходят мягкие гели или пенки без сульфатов и других агрессивных компонентов.
- Не умывайтесь слишком часто: Достаточно умываться дважды в день – утром и вечером.
- Увлажняйте кожу: После умывания обязательно наносите на лицо увлажняющий крем. Это поможет восстановить pH-баланс и защитить кожу от сухости.
- Используйте солнцезащитный крем: Ультрафиолетовое излучение может стимулировать выработку кожного сала. Поэтому важно использовать солнцезащитный крем из SPF не менее 30 раз в день.
- Обратитесь к дерматологу: Если у вас есть проблемы с жирной кожей, рекомендуется обратиться к дерматологу. Врач поможет вам подобрать правильный уход за кожей и назначит лечение, которое поможет нормализовать выработку кожного сала.
Помните:
- Деликатное очищение, увлажнение и защита от солнца – это основа ухода за жирной кожей.
- Агрессивное умывание "до скрипа" может только усугубить проблемы.
Напомним, мы уже писали, как сделать свою кожу сияющей и нежной.
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