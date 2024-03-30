Почему болит поясница и как с этим связан витамин Д: ответ вас удивит

Боль в пояснице – распространенная проблема, которая может вызываться разными факторами, от мышечных спазмов до серьезных заболеваний позвоночника. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что дефицит витамина D также может являться одним из факторов, способствующих боли в спине.

Видео дня

В последние годы наблюдается все большая нехватка солнечного света, что негативно влияет на наше здоровье. Дефицит витамина D, получаемый из солнечных лучей, может быть причиной не только боли в спине, но и других проблем со здоровьем. Об этом пишет ТСН.

Воздействие дефицита витамина D на кости

Витамин D играет немаловажную роль в поддержании здоровья костей. Его недостаток может привести к деформации костей и боли в них. Люди, мало проводящие время на солнце, находятся в группе риска.

Исследование о связи дефицита витамина D с болью в спине

Ряд исследований подтвердил связь между дефицитом витамина D и хронической болью в пояснице. Одно из них, изучавшее связь между уровнем витамина D и болями в спине у более чем 9000 пожилых женщин, показало, что женщины с дефицитом витамина D чаще страдают от боли в спине, которая ограничивает их повседневную активность.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Другое исследование показало, что люди с недостатком витамина D почти вдвое чаще испытывают боль не только в спине, но и в костях ног, ребрах или суставах, по сравнению с людьми с нормальным его уровнем.

Низкий уровень витамина D в крови может быть одним из факторов, способствующих болям в костях и нижней части спины. Если вы чувствуете боль в спине, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы проверить уровень витамина D и получить соответствующее лечение.

Напомним, диетологи назвали список самых полезных продуктов для мозга.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!