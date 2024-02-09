Почему чай желательно пить утром: советы специалистов

Все мы знаем, как кофе спасает нас утром, когда глаза едва открываются, а впереди – горы дел. Но знаете ли вы, что чай может быть не хуже союзника по этому делу?

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Чай – это не только вкусный, но и полезный напиток, который может стать отличной альтернативой кофе, пишет Health Shots. Попытайтесь заменить утренний кофе чашкой ароматного чая и почувствуйте разницу. Не забудьте проконсультироваться с врачом, если вы принимаете любое лекарство, ведь некоторые из них могут взаимодействовать с кофеином.

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Чем же чай может быть лучше кофе?

Меньше кофеина. Чай содержит кофеин, но его гораздо меньше, чем в кофе. Это делает его более щадящим для организма, ведь не вызывает нервозности, тревоги или проблем со сном.

Чай содержит кофеин, но его гораздо меньше, чем в кофе. Это делает его более щадящим для организма, ведь не вызывает нервозности, тревоги или проблем со сном. Легчее пробуждение. Благодаря аминокислоте L-теанин чай не бьет по голове как кофе, а дарит мягкое и плавное пробуждение.

Благодаря аминокислоте L-теанин чай не бьет по голове как кофе, а дарит мягкое и плавное пробуждение. Увлажнение. В отличие от кофе, обладающего мочегонным эффектом, чай увлажняет организм. А это особенно важно утром!

Антиоксиданты. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и борются со свободными радикалами.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и борются со свободными радикалами. Мягкое воздействие на желудок. Кофе может раздражать желудок, а чай, напротив, действует на него мягко. Поэтому он лучше выбор для людей с чувствительным пищеварением.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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