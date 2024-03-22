Почему, чем успешнее человек, тем больше его критикуют

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Интересная тенденция прослеживается, чем успешнее человек, тем большей критике и обсуждению он подвержен.

Люди изощряются в своих фантазиях о успешных людях, приписывают им невероятное. Сколько критики и осуждения приходится выдерживать успешному человеку.

Почему же так сложно выдерживать чей-то успех? Потому, что зависть не возможно контролировать, признавать, если ты с собой не в диалоге. Если человек не способен признать, что он завидует, тоже хочет так, то все что ему остаётся, это "лить грязь", обесценивать, обсуждать и осуждать.

Но почему важно признать свою зависть? Потому, что это ваш ресурс для саморазвития.

Всегда есть выбор: жить и отравлять свою личность мыслями. Или, обнаружив зависть, можно наметить к чему стремиться и какими способами. Развиваться и двигаться вперёд.

Ведь осуждая чужой успех, вы тратите в пустую время и тогда вы себя ощущаете дискомфортно. А действуя-ваша жизнь наполняется новыми смыслами, целями, мотивацией и борьбой. То есть она кипит.

Не тратьте своё время на чужих людей попусту, а инвестируйте только в себя.