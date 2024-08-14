Почему денежное дерево теряет листву: как решить проблему

Толстянка, или денежное дерево, – популярное комнатное растение, которое ценится за свою неприхотливость. Однако даже это растение может заболеть и потерять свой привлекательный вид. Самая частая проблема, с которой сталкиваются владельцы денежных деревьев – это опадания листьев. Давайте разберемся, почему так происходит и как спасти свое растение. Об этом пишет Новости. Live.

Почему денежное дерево сбрасывает листву?

Существует несколько основных причин, по которым толстянка может терять листья:

Неправильный полив: Слишком частое или, наоборот, недостаточное полив приводит к загниванию корней или пересыханию почвы.

Слишком частое или, наоборот, недостаточное полив приводит к загниванию корней или пересыханию почвы. Некачественная почва: Слишком плотная или тяжелая почва не позволяет корням дышать и получать необходимые питательные вещества.

Слишком плотная или тяжелая почва не позволяет корням дышать и получать необходимые питательные вещества. Недостаточное освещение: Нехватка света приводит к вытягиванию стеблей и опаданию листьев.

Прямые солнечные лучи: Продолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может вызвать ожоги листьев.

Продолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может вызвать ожоги листьев. Низкая влажность воздуха: Сухой воздух в помещении оказывает негативное влияние на состояние растения.

Сухой воздух в помещении оказывает негативное влияние на состояние растения. Вредители: Вредные насекомые могут повреждать листья и корни толстянки.

Вредные насекомые могут повреждать листья и корни толстянки. Стресс: Пересадка, изменение местоположения, сквозняки могут вызвать стресс у растения и привести к опадению листьев.

Как спасти денежное дерево?

Правильный полив: Поливайте толстянку умеренно, когда верхний слой почвы подсохнет. Зимой полив сокращают.

Поливайте толстянку умеренно, когда верхний слой почвы подсохнет. Зимой полив сокращают. Качественная почва: Используйте специальную почву для суккулентов или самостоятельно приготовьте смесь из дерновой земли, песка и листовой земли.

Используйте специальную почву для суккулентов или самостоятельно приготовьте смесь из дерновой земли, песка и листовой земли. Оптимальное освещение: Разместите денежное дерево в светлом месте, но защищайте от прямых солнечных лучей.

Разместите денежное дерево в светлом месте, но защищайте от прямых солнечных лучей. В период активного роста (весна-лето) подкармливайте толстянку специальными удобрениями для суккулентов.

Пересадка: Пересаживайте растение только по мере необходимости, когда горшок станет малым.

Пересаживайте растение только по мере необходимости, когда горшок станет малым. Защита от вредителей Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и при необходимости обработайте его инсектицидами.

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Профилактика болезней денежного дерева:

Обеспечьте растению правильный уход.

Регулярно осматривайте растение на наличие вредителей и болезней.

Проводите профилактические обработки от вредителей.

Не переставляйте растение с места на место без необходимости.

Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за денежным деревом.

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