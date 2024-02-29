Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение

Облака собрались, дождевые капли тихо стучат в окна, а вы чувствуете, как волны сонливости снова обволакивают вас. Это не просто случайные потери энергии – по научным данным, есть конкретная причина, почему дождь может сделать вас таким сонным.

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Наука утверждает, что существует ряд факторов, приводящих к сонливости во время дождя, и многие связаны с влиянием погодных условий на наш организм, пишет IFLScience.

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Одним из ключевых факторов есть влияние погоды на уровень различных химических веществ в нашем организме. Солнечный свет стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, тогда как уменьшение освещенности во время дождя приводит к увеличению уровня мелатонина, отвечающего за наш сонный цикл.

Кроме того, дождливая погода часто сопровождается облаками, уменьшающими количество солнечных лучей, подобно вечеру или ночи. Это приводит к снижению уровня серотонина и увеличению мелатонина, что в свою очередь способствует сонливости.

Повышенная влажность во время дождя может привести к усталости, поскольку организму приходится работать больше, чтобы поддерживать стабильную температуру, а эта дополнительная работа может истощить нас.

Кроме того, дождливая погода может влиять и на атмосферное давление, что также влияет на уровень кислорода в воздухе. Низкое атмосферное давление, часто сопровождающееся дождем, может привести к усталости из-за недостатка кислорода.

Наконец, звук дождя может играть тоже свою роль. Некоторые исследования показали, что звуки природы, такие как шум дождя, могут быть успокаивающими для нашего мозга и способствовать сну.

Ранее учёные объяснили, почему облака исчезают во время солнечного затмения.

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