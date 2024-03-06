Почему их нельзя дарить и губить: народные приметы о носках

Кто бы подумал, что обычные носки могут быть окружены таким ореолом примет и предрассудков? Конечно, верить в эти приметы или нет – личный выбор.

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Но согласитесь, интересно знать, какие тайны кроются за обычными носками. Об основных предрассудках рассказали на сайте РадиоТрек.

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Вот несколько интересных верований, связанных с этим предметом гардероба:

Носки как талисман:

Некоторые считают, что правильно подобранные носки могут принести удачу.

Например, красные носки символизируют любовь, желтые – богатство, а зеленые – здоровье.

Потеря носков:

Куда девается одна из пары? Некоторые верят, что это дело рук домовых.

Другие говорят, что потеря носков – знак небрежного отношения к жизни.

Дарить носки:

С одной стороны, это проявление заботы о человеке.

С другой стороны, существует поверье, что такой подарок может привести к ссорам.

Цвет носков:

Как уже упоминалось, цвет имеет значение.

Черные носки – к успеху, белые – к новым начинаниям, синие – к покою.

Защита ночью:

Некоторые верят, что носки, одетые на ночь, оберегают от плохих сновидений и отрицательной энергии.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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