Почему их нельзя дарить и губить: народные приметы о носках
Кто бы подумал, что обычные носки могут быть окружены таким ореолом примет и предрассудков? Конечно, верить в эти приметы или нет – личный выбор.
Но согласитесь, интересно знать, какие тайны кроются за обычными носками. Об основных предрассудках рассказали на сайте РадиоТрек.
Как правильно повесить зеркало, чтобы дома было достаток, гармония и деньги
Вот несколько интересных верований, связанных с этим предметом гардероба:
Носки как талисман:
- Некоторые считают, что правильно подобранные носки могут принести удачу.
- Например, красные носки символизируют любовь, желтые – богатство, а зеленые – здоровье.
Потеря носков:
- Куда девается одна из пары? Некоторые верят, что это дело рук домовых.
- Другие говорят, что потеря носков – знак небрежного отношения к жизни.
Дарить носки:
- С одной стороны, это проявление заботы о человеке.
- С другой стороны, существует поверье, что такой подарок может привести к ссорам.
Цвет носков:
- Как уже упоминалось, цвет имеет значение.
- Черные носки – к успеху, белые – к новым начинаниям, синие – к покою.
Защита ночью:
- Некоторые верят, что носки, одетые на ночь, оберегают от плохих сновидений и отрицательной энергии.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!