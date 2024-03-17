Почему искушения так манят и возможно ли не поддаваться им?

БЛОГ

Видео дня

Искушение – это манипуляция волей. При искушении происходит своего рода искажение воли под воздействием раздражителя. Этот раздражитель получает власть вследствие того, что существует некоторая потребность, следованию которой человек, однако, не может дать полного внутреннего согласия.

Если мы искушаемся, значит у нас есть определенная неудовлетворенная потребность. Это не оправдание. Но это выбор. Когда воля не справляется , поскольку потребность глубока.

Например: вы отказываетесь от сладкого и первое время, вам лучше не искушать себя, не проверять на "прочность" волю, то есть не покупать домой сладкое и не сидеть возле вазочки с конфетами. Через время привычка кушать сладкое исчезнет и потом вы будете очень избирательны и внимательны к тому что вы едите из сладкого и в каком количестве. Поскольку вы подумаете о том труде, который вложили в свое похудение, о здоровье и вреде.

Когда вы управляете вашими привычками, вы можете выбирать . Когда вы понимаете про ваши неудовлетворенные потребности, вы можете их насыщать еще каким-либо способом.

И это все работа над собой. Чем лучше вы знаете себя, тем вы бережнее и заботливее к себе, а следственно и к близким, тем самым более устойчивы к искушениям.