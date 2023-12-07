Почему категорически нельзя ложиться спать с низким давлением: вы будете удивлены

Для многих людей низкое давление является нормой и не нарушает здоровье или качество сна. Несмотря на это, врачи не рекомендуют ложиться спать при низком давлении. Тсн подскажет, почему нельзя спать при гипотензии.

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Симптомы низкого АД

Головная боль

Гипотензия может вызвать головные боли, которые затрудняют процесс засыпания и могут стать причиной бессонницы.

Уменьшение кровоснабжения в мозг

Низкое давление приводит к изменениям в кровоснабжении мозга, что может привести к ухудшению когнитивных функций, таких как концентрация, память и решение задач, влияющих на качество сна.

Слабость

Гипотензия вызывает чувство слабости и бессилия, что может оказывать прямое влияние на ухудшение сна.

Проблемы с сердцем

Низкое давление может повлечь за собой аритмию или снижение ритмов сердца, что влияет на качество сна.

Тревожность и стресс

Проблемы с давлением могут вызвать тревожные состояния и усложнить засыпание.

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Можно ли спать при низком давлении?

Врачи утверждают, что во время сна у человека давление обычно снижается на 10-20%, что является нормой. Но если у вас очень низкое давление, спать в таком состоянии не рекомендуется, поскольку это может привести к коллапсу, инсульту или инфаркту. Если вам не удается нормализовать давление перед сном, обратитесь к врачу.

Что можно сделать для нормализации давления перед сном?

Употребляйте соленые продукты перед сном. Пейте достаточное количество воды. Употребляйте напитки с содержанием кофеина или чая.

Если данные методы не помогают – следует обратиться к врачу.

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