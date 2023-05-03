Почему категорически запрещено делать тряпки из старой детской одежды: приметы и предрассудки

Использование старых вещей для создания тряпок является распространенной практикой среди многих людей, особенно мам и бабушек. Это практическое и экономичное решение, позволяющее не тратить дополнительные средства на материалы. Однако народные предрассудки и приметы запрещают использовать старые вещи для создания тряпок.

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Согласно народным поверьям, использование старых вещей для работы дома может принести несчастье и беду в дом. Верят, что вещи сохраняют энергию, поэтому, когда используете старые вещи для уборки, то можете накапливать негативную энергию в доме. Например, уборка пола футболкой или другими носками может привести к уборке грязи и пыли на вещи, что может испортить ауру человека и привести к негативным последствиям.

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Особенно важно придерживаться этого правила в отношении детских вещей. По мнению народных примет, использование старых детских вещей для работы дома может даже привести к здоровью ребенка. Поэтому, если ребенок вырос из своих вещей, лучше их отдать на благотворительность или уничтожить.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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