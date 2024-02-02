Почему кошачьи носы становятся мокрыми или сухими: ветеринары сказали, стоит ли беспокоиться

Вопреки распространенному мнению, нос кота не является верным индикатором его здоровья, он может быть влажным или сухим по разным причинам, не всегда связанным с болезнью.

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Специалисты по AskMyCats объяснили, что влажным нос кошки становится из-за потовых желез, увлажняющих и охлаждающих кожу. Слезные каналы тоже выходят на нос, поэтому слезы глаз делают его влажным. Также влажным нос кота может стать, когда животное моется.

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Кошачий нос почти всегда сухой, если животное только что проснулось. Также сухой нос может свидетельствовать о ряде проблем со здоровьем – диабет, гипертиреоз, анемия, дегидратация.

Когда следует беспокоиться:

Следует отвезти животное ветеринара, если у него начались значительные выделения из носа, или если животное часто чихает или имеет одышку.

Отмечается, что сухость носа может быть признаком обезвоживания или болезни, особенно если нос вашего питомца обычно влажный. Вы можете определить, обезвожен ли ваш питомец, осмотрев его десну. Обезвоживание часто делает десну бледными, а не розовыми. Тест на холку предлагает другой способ определить, является ли обезвоживание проблемой. Выполните тест, осторожно потянув кожу на затылке вашего питомца. Если ваш кот не обезвожен, кожа быстро прижмется к телу.

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