Почему кошка перестала ходить в лоток: причины и пути решения

Человек, принимающий в свой дом котенка, обязан научить его пользоваться лотком. Обычно с этим процессом не возникает никаких проблем. Однако иногда случается, когда кот отказывается ходить в лоток, и это не просто так - он подает сигнал своему хозяину. Что делать, если кошка перестала ходить в лоток по малому, подскажет УНИАН.

Видео дня

Почему взрослая кошка начала гадить где угодно – причины

По словам специалистов, если взрослая кошка перестала ходить в лоток по-крупному, это должно насторожить, ведь любые странности в поведении животного сигнализируют о наличии проблем. Основными из них являются:

эмоциональный стресс и переживание;

появление нового запаха (например, смена наполнителя);

гормональный дисбаланс или половое влечение;

заболевания кишечника и мочеполовых органов.

Поэтому, если кошка перестала ходить в лоток и гадить в других местах, лучше показать ее специалисту.

Почему кошка перестала ходить в лоток по-малому – основная причина

Следует понять, что это происходит не из-за кошачьей "вредности" или характера. Проблема, почему кошка перестала ходить в лоток по-большому, кроется в состоянии ее здоровья и проблемах, таких как:

болезни почек;

камни/песок в мочевыводящих путях.

Во время стула кошка чувствует боль, что заставляет ее искать более комфортное место для туалета.

Еще одной распространенной причиной, почему кошка после течки перестала ходить в лоток или почему кот не ходит в лоток, а рядом, может быть половое созревание. И если нет возможности удовлетворить репродуктивную функцию, лучше отвезти питомца на кастрацию или стерилизацию.

Третья причина – плохое психологическое состояние. Скорее всего, животное не чувствует себя в безопасности, его что-то пугает или настораживает.

Читайте также: Ученые ответили почему коты делают "массаж" лапками хозяевам

Как заставить кошку ходить в туалет в лоток - советы специалистов

Главное, что нужно знать – знакомство животного с лотком начинается сразу после того, как вы его взяли домой.

Выбор лотка и наполнителя зависит от вас, а коту остается только привыкнуть к ним. Специалисты советуют выбрать обычный лоток, которым животное сможет пользоваться без труда. Ставить туалет нужно в доступном для него месте, но только не у кошачьих мисок с едой.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !