Почему коты играют с мышами перед тем, как их убить: ответ удивит

Коты являются врожденными охотниками, поэтому часто их владельцы могут стать свидетелями охоты на птиц и мышей. Прежде чем убить добычу, коты могут начать играть с ней.

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Специалисты по AskMyCats объяснили, что такая "предсмертная игра" означает, что кот или кошка жестоки. Их поведение связано с инстинктом самосохранения.

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"Во время охоты на грызунов кошки играют со своей добычей, чтобы успокоить ее перед тем, как нанести смертельный удар, который может быть опасным. Мыши и крысы будут кусаться, чтобы остаться в живых. Это может ранить кошку, вызвать болезнь. Мелкие животные устают или ранятся во время такой "игры". После этого кот может спокойно убить жертву и прекратить охоту", – отмечают эксперты.

Сколько времени кошки играют с мышами, прежде чем их убить?

Некоторые кошки гоняются за мышами, чтобы развлечься, а другие охотятся, чтобы прожить. Когда кот слышит мышей поблизости, он наворачивает уши, и это ожидание может привести к тому, что они поженятся за добычей. Кот, который ищет развлечения, скорее всего, затянет весь процесс, чтобы наиграться с жертвой.

Если ваша кошка поймала мышь, но не убила ее, это значит, что она не заинтересована в том, чтобы съесть мышь. Бег во время ловли мыши может стать хорошей тренировкой для кота.

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"Когда кошка охотится на голодный желудок, она будет искать быстрое убийство. Это делается для экономии энергии, поскольку нет сжигаемых калорий. С другой стороны, сытый кот будет гоняться за мышкой ради развлечения. Это значит, что он проведет некоторое время с мышью, прежде чем убить" ее. Голодный кот будет пытаться есть как можно быстрее, чтобы сохранить энергию во время еды. Во время охоты на мышей это может привести к немедленному убийству", – говорится в сообщении.

Если кошка не голодна, она будет долго играть с мышью.

Как кошки убивают мышей

Кошки обычно ломают шею или хребет мыши. Обычно на умершей мыши или крысе будет несколько следов от когтей или зубов, и не будет крови.

Кошки берут жертву за шею и трясут или подбрасывают в воздух, пока позвонки на шее не расколются. Когда спинной мозг прерван, нервные импульсы никуда не проходят. Жертва превращается в марионетку.

Многие кошки могут перекусить основание позвоночника, чтобы парализовать, но не убить своих жертв, вызывая внутреннее кровотечение и сильный шок.

Обычно кошки наносят смертельный удар зубами. Сильный укус кота перережет хребет грызуна или птицы. Благодаря этому добыча, решившая дать отпор, не будет иметь доступ к глазам или носу хищника.

"Хотя грызуны крохотные, они свирепые воины. Если мышь загнана в угол и не может убежать, она укусит преследуемого кота. Кот будет испытывать много страданий, если укус будет направлен в глаза или нос. Грызуны потенциально могут распространять различные зоонозные заболевания. Это заболевание, которые могут передаваться от одного животного к другому. Ваша кошка может заболеть, если ее укусит яростный грызун. Некоторые из этих болезней даже смертельны", – предупредили специалисты.

Что значит когда кот приносит мышь

Некоторые кошки отходят от тела жертвы, оставляя его на месте. Однако большинство кошек воспринимают труп как приз. Охота – физически тяжелая деятельность. Ваш кот почти наверняка пожелает память о своих усилиях.

Многие кошки отдадут свою убитую хозяину в подарок. Это значит комплимент. Кот демонстрирует, что может поймать еду, если считает вас голодными. Кот ждет, чтобы его хвалили за его охотничьи способности. Даже если вы недовольны, поощряйте это.

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Для удовлетворения охотничьего порыва кошке необходима игра. Такие же рефлексы срабатывают во время охоты в дикой природе и во время погони за лазерной указкой или пером на палке. Чем больше вы играете в эти игры, тем меньше вероятность того, что кошка нападет на естественную добычу.

Игра с мышами перед убийством смотрится для кошек счастливым актом жестокости. Важно иметь в виду, что это не так. Ваша кошка просто охраняет себя и инстинктивно реагирует. Лучше обуздать добычу перед тем, как ее убить, чем дать ей возможность отреагировать.

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