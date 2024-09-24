Почему коты любят кукурузу: специалисты сказали, опасно ли это

Некоторые кошки любят сладкую кукурузу, но безопасно ли включать ее в их рацион? Хотя кукуруза – это популярный и питательный продукт для людей, кошки – плотоядные животные, и веганская диета им не подходит.

Это означает, что кукуруза не может стать основным компонентом питания для вашего питомца, но в небольших количествах она допустима, пишет untamed.com. Для людей кукуруза, которая богата витаминами, фолиевой кислотой и магнием, достаточно полезна, но для кошек она не имеет питательной ценности.

Ветеринары не рекомендуют делать ее основой рациона, поскольку организм кошек не способен усваивать полезные вещества из злаков. Однако многие производители кошачьего корма используют кукурузу для повышения калорийности, что может вызвать аллергии.

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Кошки всех возрастов по-разному реагируют на кукурузу. Котятам, которые еще растут, важно потреблять белок, поэтому сладкую кукурузу лучше не давать. Взрослым котам можно время от времени предлагать ее как перекус, но в умеренных количествах. Для пожилых кошек, тратящих меньше энергии, кукуруза вообще не рекомендуется, поскольку она может не обеспечить нужной калорийности и белка.

Можно ли котам вареную кукурузу. Источник: untamed.com

Можно ли котам вареную кукурузу. Источник: untamed.com

Кукуруза в початках может стать проблемой для кошек. Кочан и шелуха могут вызвать расстройство пищеварения или даже непроходимость желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если вы даете кукурузу котам, лучше снимать ее из кочана и готовить без специй.

Кукурузная крупа также популярна среди кошек благодаря своей текстуре, однако ее питательная ценность низка. Чрезмерное потребление может привести к набору веса, поэтому продукт следует давать ограниченно.

Если ваш кот постоянно проявляет интерес к кукурузе, это может свидетельствовать о нехватке питательных веществ в его рационе. Нерегулярное питание может вызвать разные симптомы, такие как вялость, проблемы с шерстью или весом. Если вы замечаете эти признаки, стоит обратить внимание на качество питания вашего любимца.

Следовательно, хотя кукуруза не является запретным продуктом для кошек, ее лучше давать только в умеренных количествах и не делать основой их рациона.

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