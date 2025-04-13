Почему коты мяукают в ночное время: ветеринары назвали топ неочевидных причин

У котов есть свой собственный способ коммуникации, и, если вы будете внимательно наблюдать за ними, то легко поймете их эмоции, настроение и желание. Часто они держатся в стороне, но точно знают, как привлечь наше внимание. И иногда это случается именно ночью.

Кошки, которые мяукают ночью, пытаются разбудить вас в конкретных целях. Это может быть из-за голода, желания поиграть или ощущения тревоги из-за смены окружающей среды. Иногда ночные мяуканья могут указывать на более серьезные проблемы. Чтобы понять, почему это происходит, издание Daily Paws обратилось к экспертам.

Причины, почему коты могут мяукать ночью

Кошки используют разные звуки и жесты, чтобы выразить свои эмоции. Если вы будете внимательно слушать и наблюдать, вы сможете узнать, что именно ваш кот хочет сказать. Например, если кот мечет территорию, это может свидетельствовать о стрессе или угрозе, особенно со стороны других кошек или изменений в среде. Вращение хвоста вокруг вашей ноги – это знак доверия и привязанности.

Лесли Синн, эксперт по поведению животных и владелица компании Behavior Solutions, объясняет, что коты могут мяукать по разным причинам. "Они ищут внимание, хотят поесть или поиграть. Иногда они мяукают, когда им плохо или когда они озабочены", - отмечает специалист.

Это сродни тому, как люди начинают говорить, когда переживают или расстроены. Да и кошки пытаются донести свои переживания до вас.

К причинам стресса у кошек могут относиться изменения в обстановке, болезни или старении. Если такое поведение кажется необычным, особенно у старших кошек, рекомендуется обратиться к ветеринару для исключения медицинских проблем.

Также новые члены семьи, будь то котёнок, собака или ребенок, могут быть источником стресса для кота. В результате он может начать мяукать ночью, пытаясь понять, что происходит вокруг.

Если ваш кот не стерилизован или кастрирован, он может также мяукать ночью, ища пару или отпугивая конкурентов. В таком случае проконсультируйтесь с ветеринаром.

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Как предотвратить мяуканье кота ночью

Чтобы решить проблему ночного мяукания кота, нужно понять причину этого поведенческого феномена. Однако важно не смешивать корректировку поведения с подкреплением отрицательных привычек.

"Если причина - желание внимания, реагирование на мяуканье лишь увеличит вероятность того, что кот продолжит беспокоить вас ночью", - объясняет Лесли Синн.

Кошки могут воспринимать вашу реакцию как сигнал, который следует продолжать пытаться привлечь ваше внимание. Если вы будете постоянно вставать и идти к нему, когда он мяукает, он поймет, что этот метод работает.

Вот несколько способов уменьшить ночные мяуканья:

Голод : Если кот спешит в миску после того, как вы проснулись, возможно, он хочет есть. Используйте кормушку с таймером для ночных перекусов или интерактивные миски, которые могут занять его на всю ночь. Игры : Если кот начинает мяукать или прыгать, когда вы включите свет, это может быть сигналом о том, что он хочет играть. Попытайтесь провести с ним короткую игровую сессию перед сном, чтобы вывести энергию. Потребность в компании Если ваш кот просто смотрит на вас или хочет сидеть на коленях, возможно, он скучает и хочет больше внимания.

Не рекомендуется заводить еще одно животное только для того, чтобы уменьшить ночные мяуканья. Однако если ваш кот молод и активен, а вы не можете удовлетворить его потребности в физических упражнениях и общении, новый товарищ может стать хорошим вариантом для него.

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