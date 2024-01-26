Почему коты ненавидят закрытую дверь: эксперты объяснили

Кошки презирают закрытую дверь. Они сразу пытаются открыть, поцарапать или открыть их любым способом. Кошки могут воспринять вашу попытку закрыть дверь как сигнал, что весь их "контроль над регионом под угрозой".

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Возможно, это связано с их интенсивным кошачьим желанием доминировать и патрулировать территорию, рассказали эксперты из AskMyCats.

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Почему коты не любят закрытых дверей

Кошек обычно считают независимыми существами, которые предпочитают жить в одиночку, но это не так. Кошки, как и люди, ценят коллектив и наслаждаются получать внимание или просто от общения с вами.

"В результате они хотят участвовать во всем, что вы делаете, или по крайней мере знать, что вы задумали. Если вы прячетесь за закрытыми дверями, они могут не заметить, что упускают возможность весело провести время со своим особым человеком", – говорят эксперты.

Отмечается, что необходимость доминировать и контролировать территорию является одной из мощнейших движущих мотиваций кошек.

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Территория кота состоит из центральной зоны или логова, где он чувствует себя достаточно безопасным, чтобы спать, есть, играть и, возможно, общаться с другими котами. Это центр территории, то есть область вне ядра, которую кошка активно защищает от "злоумышленников".

А закрытая дверь указывает на то, что на территории вашей кошки есть часть, где они не знают, что происходит. Поэтому они считают, что единственный разумный способ действий — мяукать, царапать и лапать двери, пока они не откроются.

Эксперты отмечают, что когда вы закрываете дверь, кошек охватывает грусть. Даже если вам нужно закрыть дверь, чтобы попасть в туалет, спальню или кухню, вы можете не заметить того факта, что дверь фактически блокирует доступ к части кошачьей зоны.

"Это, конечно, проблема. Итак, если ваша кошка мяукает, царапается или капризничает, не пугайтесь. Кошки мяукают при закрытых дверях, потому что хотят знать, что происходит по ту сторону. Оставив дверь вокруг дома открытой, ваша кошка будет чувствовать себя комфортнее", – говорят специалисты.

Как заставить кота перестать мяукать при закрытых дверях

Чтобы кошка перестала мяукать у закрытой двери, создайте для нее уютное место у окна, чтобы она узнавала, что происходит по ту сторону.

Дать котам возможность увидеть, что происходит за закрытой входной дверью, часто достаточно, чтобы успокоить ее. Они смогут смотреть в окно и наблюдать, как вы выходите, и точно будут знать, где вы находитесь.

При определенных обстоятельствах повышенный интерес кота к происходящему за закрытой дверью значительно влияет на количество внимания, которое они получают. Если они не проводят достаточно времени со своей семьей, они, скорее всего, будут протестовать против закрытых дверей, потому что чувствуют себя брошенными.

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