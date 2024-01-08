Почему коты сходят с ума во время дождя, или все время спят: простое объяснение

Дождливые дни могут быть одними из самых сложных для владельцев кошек. Их кошачьи друзья могут вести себя нехарактерно, становясь гиперактивными, скрываясь или проявляя другие странные признаки поведения.

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Специалисты обнаружили, что существует несколько причин, по которым коты так реагируют на дождь. Как пишет AskMyCats, дождь может усилить естественные инстинкты охоты кота. Когда идет дождь, мелкие животные, такие как мыши и птицы, часто выходят из своих тайников, что может привести к тому, что кошки станут более активными и возбужденными.

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Во-вторых, дождь может повлиять на ощущение кота. Изменение атмосферного давления и звук капель дождя, падающих на крышу, могут быть стрессовыми для некоторых кошек.

В-третьих, дождь может вызвать тревогу у кота. Незнакомый звук и запах дождя могут вызвать у кота чувство опасности или неизвестности, что может привести к тому, что он станет возбужденным или скрытым.

Еще одна теория состоит в том, что дождь может просто быть раздражительным для кошек. Незнакомый звук и запах дождя могут быть слишком сильными для некоторых кошек. Это может привести к тому, что они будут пытаться прятаться или наоборот – не вылезать из кровати.

Независимо от причины, владельцы кошек могут помочь своим питомцам справиться с дождем, обеспечив им безопасное и комфортное место в помещении. Также важно давать им достаточно физических упражнений, чтобы они не скучали и не беспокоились.

Могут ли коты предвидеть погоду

Специалисты считают, что коты реагируют на возможное изменение погоды, поскольку испытывают более острые чувства. Падение атмосферного давления перед дождем ощущает их внутреннее ухо. Высокая чувствительность к запахам и звукам помогает кошке услышать грозу за многие километры или металлический запах молний.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

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