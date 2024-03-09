Почему лабрадоры всегда голодны и быстро толстеют: ответ ученых
Владельцы лабрадоров знают, как сложно устоять перед их умоляющими глазами, когда они просят еду. Эта порода известна своим аппетитом, и исследователи наконец-то выяснили, почему.
Оказывается, лабрадоры склонны к полноте из-за генетической мутации.Важно помнить, что генетика – это не приговор, пишет life.pravda.com. Благодаря заботе и вниманию владельцев лабрадоры с этой мутацией могут жить долгой и здоровой жизнью.
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Эта мутация влияет на два аспекта:
- Собаки с мутацией испытывают более сильный голод между кормлениями.
- Снижение метаболизма: Эти собаки сжигают меньше калорий в состоянии покоя.
Ученые из Кембриджского университета исследовали эту мутацию, названную POMC. Их исследования показали, что:
- 25% лабрадоров имеют эту мутацию.
- Собаки с мутацией:
- Более сосредоточены на еде.
- Сжигают на 25% меньше калорий.
- Обладают склонностью к ожирению.
Это не значит, что все лабрадоры с этой мутацией будут толстыми. Благодаря правильному питанию и физическим упражнениям им можно поддерживать здоровый вес.
Однако владельцам лабрадоров важно знать об этой генетической особенности. Им рекомендуется:
- Контролировать размер порций.
- Обеспечивать собакам достаточно физических нагрузок.
- Следить за весом собаки.
Исследование также показало, что мутация POMC может привести к снижению АД у лабрадоров.
Вот несколько дополнительных советов для владельцев лабрадоров:
- Кормите собаку качественным кормом.
- Разбейте дневную норму корма на несколько маленьких порций.
- Не дайте собаке есть со стола.
- Предложите собаке альтернативные способы получить еду, например игрушки-головоломки.
- Регулярно водите собаку на прогулки и играйте с ней.
Следуя этим советам, вы сможете помочь вашему лабрадору оставаться здоровым и счастливым.
Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.
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