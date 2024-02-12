Почему лук быстро портится: вы будете удивлены

Все мы знаем то разочарование, когда приходится выбрасывать испорченные продукты. Лук – один из овощей, который чаще всего портится, если не знать, как правильно его хранить. Многие считают, что холодильник – это идеальное место для хранения лука, ведь там он защищен от света, влаги и насекомых. Однако это ошибочное мнение.

Видео дня

Об этом пишет pixelinform.

Лук – теплолюбивый овощ, и низкие температуры ему вредят. В холодильнике она начинает выделять больше сока, который, собственно, заставляет нас плакать при нарезке, а также делает ее более острой и ароматной.

Кроме того, сок лука содержит сульфиды, способствующие развитию грибковых инфекций, что приводит к порче овоща.

Читайте также: Забудьте о пластиковых контейнерах: как хранить клубнику в холодильнике свежей до двух недель

Как правильно хранить лук?

Идеальное место для хранения лука:

Сухое

Темное

Прохладное

С хорошей вентиляцией

Варианты хранения:

Специальные сетки или корзины

Плетеные косички

Мешки из натуральных материалов

Важно:

Не храните лук рядом с фруктами, выделяющими этилен (например, яблоки), ведь это ускоряет его созревание и порчу.

Регулярно проверяйте лук и удаляйте испорченные экземпляры, чтобы они не заразили другие.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете значительно дольше сохранить свежесть и качество лука.

Напомним, мы уже писали, как правильно хранить продукты в холодильнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !