Почему мужчинам и женщинам следует употреблять манго регулярно: 8 причин
Манго – это не просто вкусный десерт, но и настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Включайте манго в свой рацион и будьте здоровы.
О преимуществах манго рассказало издание gazeta.ua. Узнайте, почему так полезно есть этот сладкий тропический фрукт в нашем материале.
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1. Укрепляет иммунитет.
Манго богат витаминами C и A, а также каротиноидами, которые помогают организму бороться с вирусами и инфекциями.
2. Улучшает пищеварение.
Он содержит много клетчатки, которая нормализует работу кишечника и помогает избавиться от запоров.
3. Полезно для сердца.
Калий и магний, содержащиеся в манго, нормализуют давление и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Снижает риск рака.
Антиоксиданты, которыми богат манго, помогают нейтрализовать свободные радикалы, являющиеся одной из причин развития онкологии.
5. Улучшает зрение.
Содержащийся в нем витамин A важен для здоровья глаз и помогает предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна.
6. Полезно для кожи и волос.
Витамины C и E, а также медь, содержащиеся в манго, делают кожу более эластичной, а волосы – блестящими и крепкими.
7. Помогает похудеть.
Манго – это сытный фрукт, который надолго дарит ощущение насыщения.
8. Повышает настроение.
Он содержит тропический фрукт и глутаминовую кислоту, которые стимулируют выработку эндорфина – гормона радости.
Но помните:
- Не рекомендуется есть манго людям с сахарным диабетом, аллергией на фрукты, а также при обострении болезней желудочно-кишечного тракта.
- Употреблять манго лучше в свежем виде, так оно сохраняет максимум пользы.
- Не ешьте манго натощак, чтобы не раздражать желудок.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
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