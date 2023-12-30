Почему на отпечатках рук эпохи палеолита не хватало пальцев: ученые совершили жуткое открытие

Ученые из Университета Саймона Фрейзера в Ванкувере проанализировали наскальные рисунки в возрасте 25 тыс. лет в Испании и Франции, на которых отпечатки человеческих рук. Более чем на 200 из этих отпечатков отсутствует хотя бы один палец. В некоторых случаях отсутствует только первая фаланга, в других сразу несколько пальцев.

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Об этом пишет The Guardian.

Ранее такое отсутствие пальцев приписывали либо творческому видению древних людей, либо реальным медицинским проблемам, таким как обморожение.

Однако новые исследования под руководством археолога Марка Колларда свидетельствуют, что эти отпечатки могут свидетельствовать о преднамеренной ампутации пальцев.

"У нас есть убедительные доказательства того, что эти люди могли отрезать себе пальцы во время ритуалов, чтобы получить помощь от сверхъестественных сил", — говорит Коллард.

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Ученый считает, что этот обряд был распространен во многих культурах по всему миру. К примеру, у некоторых народов Новой Гвинеи женщины отрезают себе пальцы после смерти близких.

Коллард и его коллеги утверждают, что их выводы подтверждают теорию о том, что человеку присущи самоповреждающие ритуалы.

"Такая форма членовредительства практиковалась группами на всех населенных континентах", - отмечают исследователи.

Напомним, в Камбодже выкопали 6 уникальных статуй из песчаника времен Кхмерской империи.

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