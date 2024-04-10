Почему на Пасху стукаються пасхальными яйцами: вы будете удивлены

С незапамятных времен яйцо олицетворяло жизнь, весеннее пробуждение и плодородие. Его округлая форма напоминала предкам Солнце, даря радость и тепло всему живому.

Пасхальные символы:

Воскресение Христово: очищение от скорлупы символизирует появление нового, обновленного мира, спасенного Иисусом.

очищение от скорлупы символизирует появление нового, обновленного мира, спасенного Иисусом. Вознесение: очертания яйца напоминают о моменте вознесения Иисуса на небо в божественном сиянии.

В Украине традиция расписывать яйца разными символами и узорами очень распространена. Такие расписанные яйца, в зависимости от способа окрашивания, называют писанками, пасхальными яйцами или крапанками. С них, согласно традиции, начинается Пасхальное утро. Об этом пишет ТСН.

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Традиция биться яйцами

На первый взгляд, обычай раскрашивать яйца, а затем биться ими может показаться странным. Однако он имеет несколько объяснений:

Борьба добра со злом: самое крепкое яйцо, которое "побило" все остальные, считалось оберегом. Его хранили в течение года и разбивали последним.

самое крепкое яйцо, которое "побило" все остальные, считалось оберегом. Его хранили в течение года и разбивали последним. Символическое "целование": в древности публично целоваться в знак поздравления с Пасхой считалось неприличным, поэтому верующие использовали пасхальные яйца, чтобы символически "целоваться" трижды, стучась яйцами друг о друга.

Освобождение Иисуса: яйцо ассоциируется с камнем, закрывающим вход в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа. Разбивание скорлупы символизирует его "освобождение".

яйцо ассоциируется с камнем, закрывающим вход в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа. Разбивание скорлупы символизирует его "освобождение". Вера предков: существовало поверье, что чем больше яиц разобьет человек на Пасху, тем скорее воскреснет Сын Божий.

Пасхальные яйца – это не просто красивый символ, но и глубинный духовный оберег, несущий многовековые традиции и верования украинского народа.

Напомним, священник объяснил, почему на Пасху не стоит ходить на кладбище.

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