Почему на заправках так никогда не делают: Сколько времени бензин может храниться в пластиковой канистре
Бензин – это легковоспламеняющееся вещество, поэтому его хранение требует соблюдения правил пожарной безопасности. Если вы решили совершить запас бензина и разлить его в пластиковые канистры, важно помнить о том, что использовать можно только сертифицированные емкости.
Пластик – это диэлектрик, который может накапливать статическое электричество. При заливке бензина в пластиковую канистру может возникнуть искра, которая приведет к возгоранию паров бензина. По этой причине на АЗС операторы могут отказать автолюбителям в заливке горючего в обычную пластиковую канистру, пишет Главред.
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Некоторые правила хранения бензина в пластиковых канистрах:
- Используйте только сертифицированные канистры, предназначенные для хранения бензина. На них должна быть маркировка UN – сертификата емкости для опасных грузов.
- Не переполняйте канистру. Оставьте немного свободного места для расширения бензина при нагревании.
- Храните канистры в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и открытого огня.
- Не храните бензин в канистрах дольше полугода.
Какие канистры можно использовать для бензина?
Для хранения бензина в пластиковых канистрах необходимо использовать емкости, соответствующие следующим стандартам:
- Падение: канистра должна выдерживать падение с высоты не менее 1,8 метра.
- Штабелирование: канистра должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг.
- Давление паров жидкости: канистра должна выдерживать давление паров бензина не менее 1,5 бар.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.
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