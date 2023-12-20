Почему на заправках так никогда не делают: Сколько времени бензин может храниться в пластиковой канистре

Бензин – это легковоспламеняющееся вещество, поэтому его хранение требует соблюдения правил пожарной безопасности. Если вы решили совершить запас бензина и разлить его в пластиковые канистры, важно помнить о том, что использовать можно только сертифицированные емкости.

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Пластик – это диэлектрик, который может накапливать статическое электричество. При заливке бензина в пластиковую канистру может возникнуть искра, которая приведет к возгоранию паров бензина. По этой причине на АЗС операторы могут отказать автолюбителям в заливке горючего в обычную пластиковую канистру, пишет Главред.

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Некоторые правила хранения бензина в пластиковых канистрах:

Используйте только сертифицированные канистры, предназначенные для хранения бензина. На них должна быть маркировка UN – сертификата емкости для опасных грузов.

Не переполняйте канистру. Оставьте немного свободного места для расширения бензина при нагревании.

Храните канистры в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла и открытого огня.

Не храните бензин в канистрах дольше полугода.

Какие канистры можно использовать для бензина?

Для хранения бензина в пластиковых канистрах необходимо использовать емкости, соответствующие следующим стандартам:

Падение: канистра должна выдерживать падение с высоты не менее 1,8 метра.

Штабелирование: канистра должна выдерживать нагрузку не менее 100 кг.

Давление паров жидкости: канистра должна выдерживать давление паров бензина не менее 1,5 бар.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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