Почему не следует часто есть овсянку: 12 побочных эффектов регулярного употребления

Овсяная каша снискала славу суперфуда, который способен творить чудеса с телом. Ее рекомендуют диетологи, о ней поют дифирамбы СМИ. Но действительно ли овсянка так полезна, как о ней говорят? Давайте рассмотрим обе стороны медали.

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Овсяная каша – это здоровое и сытное блюдо, которое может быть частью вашего рациона. Она имеет много полезных свойств, но важно употреблять ее в меру и правильно готовить. Об этом пишет storinka.com.

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Польза овсяной каши:

Богатая клетчаткой: Овсянка содержит бета-глюкан, тип клетчатки, который помогает снизить уровень холестерина, контролировать уровень сахара в крови, улучшить пищеварение и способствовать ощущению сытости.

Источник белка: Овсяная каша содержит 10-15 г белка на 100 г, что делает ее сытным завтраком.

Овсяная каша содержит 10-15 г белка на 100 г, что делает ее сытным завтраком. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний: Овсянка может помочь снизить уровень артериального давления, улучшить здоровье сердца и снизить риск развития инсульта.

Овсянка может помочь снизить уровень артериального давления, улучшить здоровье сердца и снизить риск развития инсульта. Помогает похудеть: Овсянка может помочь вам похудеть благодаря своей сытости и низкому содержанию калорий.

Овсянка может помочь вам похудеть благодаря своей сытости и низкому содержанию калорий. Снижает риск развития сахарного диабета 2 типа: Овсянка может помочь регулировать уровень сахара в крови, что может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа.

Овсянка может помочь регулировать уровень сахара в крови, что может снизить риск развития сахарного диабета 2 типа. Улучшает состояние кожи: Овсянка может помочь увлажнить кожу, уменьшить воспаление и улучшить общее состояние кожи.

Вред овсяной каши:

Вздутие живота: Овсянка может вызвать вздутие живота у людей с чувствительностью к глютену или другим компонентам овса.

Овсянка может вызвать вздутие живота у людей с чувствительностью к глютену или другим компонентам овса. Набор веса: Овсянка может быть калорийной, если в нее добавлять сахар, сливки, мед или другие сладкие ингредиенты.

Овсянка может быть калорийной, если в нее добавлять сахар, сливки, мед или другие сладкие ингредиенты. Фитиновая кислота: Овсянка содержит фитиновую кислоту, которая может снизить усвоение некоторых минералов, таких как кальций и железо.

Рекомендации:

Выбирайте цельнозерновую овсяную кашу: Цельнозерновая овсянка содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем рафинированная.

Цельнозерновая овсянка содержит больше клетчатки и питательных веществ, чем рафинированная. Не добавляйте сахар: Овсянка сама по себе имеет приятный вкус, поэтому нет необходимости добавлять сахар.

Овсянка сама по себе имеет приятный вкус, поэтому нет необходимости добавлять сахар. Добавьте фрукты, ягоды, орехи или семена: Эти ингредиенты добавят овсянцы вкусу, питательным веществам и клетчатке.

Эти ингредиенты добавят овсянцы вкусу, питательным веществам и клетчатке. Не ешьте овсяную кашу каждый день: Разнообразие – ключ к здоровому питанию.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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