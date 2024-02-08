Почему не следует выбрасывать кофейную гущу, если у вас есть огород: советы опытных садоводов

Кто бы мог подумать, что обычная кофейная гуща может стать настоящим сокровищем для вашего сада? Опытные садоводы уже давно знают о ее чудодейственных свойствах и активно используют ее как удобрение.

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Кофейная гуща – это доступный, экологичный и эффективный способ улучшить почву, подпитать растения и защитить их от вредителей. Попытайтесь использовать ее в вашем саду, и вы будете приятно удивлены результатами, пишет Главред.

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Чем же так полезна кофейная гуща для растений?

Минералы и микроэлементы: Кофейная гуща содержит азот, фосфор, калий, кальций, железо, медь и другие полезные вещества, необходимые для роста и развития растений.

Разрыхляет почву: Добавление кофейной гущи в почву делает его более рыхлым и воздушным, что улучшает проникновение влаги и питательных веществ в корни.

Добавление кофейной гущи в почву делает его более рыхлым и воздушным, что улучшает проникновение влаги и питательных веществ в корни. Мульчирование: Высушенная кофейная гуща может использоваться как мульча, которая предотвращает испарение влаги, образование корки на почве и рост сорняков.

Высушенная кофейная гуща может использоваться как мульча, которая предотвращает испарение влаги, образование корки на почве и рост сорняков. Отпугивает вредителей: Запах кофе не нравится улиткам, улиткам, муравьям и другим вредителям.

Запах кофе не нравится улиткам, улиткам, муравьям и другим вредителям. Привлекает дождевых червей: Дождевые черви обожают кофейную гущу, а их присутствие в почве свидетельствует о его плодородии.

Как использовать кофейную гущу в саду?

Удобрение: Кофейную гущу можно добавлять в компост, использовать для полива или рассыпать вокруг растений.

Кофейную гущу можно добавлять в компост, использовать для полива или рассыпать вокруг растений. Мульчирование: Рассыпьте высушенную кофейную гущу слоем 2-3 см вокруг растений.

Рассыпьте высушенную кофейную гущу слоем 2-3 см вокруг растений. Защита от вредителей: Рассыпьте кофейную гущу вокруг растений, страдающих вредителями.

Рассыпьте кофейную гущу вокруг растений, страдающих вредителями. Подкормка для комнатных растений: Добавьте кофейную гущу в почву комнатных растений.

Важно:

Не используйте свежую кофейную гущу, ведь она может обжечь корни растений. Ее нужно предварительно просушить.

Не рекомендуется использовать кофейную гущу чаще раза в месяц.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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