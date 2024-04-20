Почему не стоит пить оливковое масло ложками: ответ диетологов

Любите оливковое масло? Добавляете ее в салаты, используете для жарки? Прекрасно! Ведь жиры действительно важны для нашего организма. Они помогают усваивать витамины, дают нам энергию и делают пищу вкуснее. Но действительно ли оливковое масло – это панацея от всех болезней?

Сбалансированное питание – это залог вашего здоровья. Не верьте всему, что пишется в Интернете. Слушайте советы квалифицированных специалистов. Об этом пишет издание Time.

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1. Не злоупотребляйте!

Да, оливковое масло – это полезно. Но важно не переборщить.

В одной столовой ложке растительного масла содержится 119 калорий, а порция обычно состоит из трех ложек. Это уже 357 дополнительных калорий в день!

Помните:

Все жиры, вне зависимости от их типа, содержат одинаковое количество калорий.

Оливковое масло не насыщает надолго, так что вам может захотеть есть больше.

Если вы пытаетесь сбросить или поддерживать вес, лучше употреблять умеренно оливковое масло.

2. Не пейте оливковое масло!

Некоторые люди считают, что пить оливковое масло натощак полезно для пищеварения.

Это не так!

В оливковом масле нет клетчатки, которая действительно важна для кишечника.

Пить масло опасно для людей с желчнокаменной болезнью.

Лучше есть цельные продукты, содержащие клетчатку и другие полезные вещества.

3. Не верьте мифам!

Оливковое масло не имеет "волшебной" силы.

Она не поможет вам похудеть.

Она не избавит вас от морщин.

Она не вылечит все ваши заболевания.

4. Выбирайте качественное масло!

Не все оливковые масла одинаковы.

Лучше всего покупать оливковое масло первого холодного отжима.

Обратите внимание на дату производства и срок годности.

Храните растительное масло в прохладном темном месте.

5. Ешьте оливковое масло с умом!

Оливковое масло – это отличный продукт, который может сделать вашу пищу вкуснее и полезнее.

Добавляйте ее в салаты, маринады, соусы.

Используйте ее для жарки на медленном огне.

Не забывайте об воздержании!

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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