Почему не стоит выбрасывать луковую шелуху: два способа его применения

Не все об этом задумываются, но обычные вещи, которые мы обычно выбрасываем, могут пригодиться нам в хозяйстве. Это же можно сказать о луковой шелухе.

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Издание Shuba рассказало о двух способах, как использовать луковую шелуху на кухне. В частности, оно понадобится при приготовлении некоторых блюд.

Приготовление запеченного мяса

Одним из способов использования луковой шелухи является приготовление запеченного мяса с ароматом копчения. Для этого промойте шелуху, положите ее на дно кастрюли, затем мясо и снова шелуху. Добавьте специи и варите в течение 10-15 минут. В результате вы получите ароматное мясо, точно понравившееся всей семье.

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Приготовление золотистого бульона

Также луковая шелуха может послужить основой для золотистого бульона. Промытую шелуху нужно залить водой и добавить чеснок, соль и перец. После того как вода закипит, следует проварить еще 30 минут. Снимите с огня и процедите бульон. Слишком концентрированный бульон можно добавлять в другие первые блюда.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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