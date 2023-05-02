Почему нельзя дарить зонтики: народные приметы и предрассудки

Как известно, с детства нас учили, что нельзя сушить зонтик в раскрытом виде в доме, ведь можно серьезно разозлить домового, очень любящего порядок. К сожалению, приметы о зонтах есть не только об их хранении, но и о покупке, использовании и подарках. Мы собрали для вас самые популярные поверья и предрассудки о зонтах, а также расскажем, как они связаны с судьбой человека.

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Поверья говорят, что нельзя дарить зонт, поскольку это принесет большое несчастье владельцу. Согласно этой примете, человек, получающий зонтик, очень часто будет оказываться на улице без зонтика.

Также говорят, что сломанный зонтик привлечет плохие новости, поэтому стоит готовиться к затратам на ремонт или замену. Кроме того, если вы поднимете зонтик, который сами выпустили, это принесет вам неудачу. Но если это сделает ассистент, то примета на прохожего не распространяется.

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Есть также примета о том, как владельцы зонтов должны выбирать правильный цвет. По мнению эзотериков, классический черный цвет будет притягивать негатив, в то время как белый привлечет много завистников и постоянных сплетен, что может плохо повлиять на репутацию.

С другой стороны, есть приметы, которые обещают удачу и счастье обладающим зонтиком. Молодоженам советуют непременно приобрести зонтик, чтобы обезопасить себя и дом от неприятностей.

Если во сне вы скрываетесь от солнца под зонтиком, то это может быть символом успеха, особенно в финансовых делах. Такой сон может привлечь деньги. Но если вы остаетесь на улице под зонтиком во время дождя, это может быть плохим знаком. Вероятно, вы столкнетесь с небольшими проблемами, как на работе, так и дома.

Необходимо бережно относиться к зонтику и не оставлять его там, где он не к месту, например, на столе или кровати. Существует поверье, что это может привести к невзгодам, особенно в семейных отношениях.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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