Почему нельзя каждый день есть овсянку – диетологи

Мы привыкли есть овсяную кашу каждое утро. Но некоторым людям лучше воздержаться от регулярного употребления овсянки.

Об этом сообщила известная американская диетолог Роксана Эсан ( Roxana Ehsani ). Как заявляет Роксана, овсяная каша может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности с синдромом раздраженного кишечника.

Пищевая ценность и химический состав овсянки

В овсянке содержится 59 г обычных углеводов. Калорийность на 100 грамм – 230 ккал.

Овес содержит много витаминов и минералов, благотворно влияющих на состояние нервной системы, кожи, волос и нормализации метаболизма.

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Польза овсянки

– стимулирует пищеварительные процессы и восстанавливает микрофлору кишечника;

– имеет высокое содержание антиоксидантов;

– снижает уровень холестерина и уменьшает вероятность образования тромбов;

– повышает иммунитет;

–нормализует обмен веществ;

– защищает от стресса;

– выводит токсины и шлаки;

Вред овсянки

Овсянка калорийная, поэтому может вызвать набор веса. Чтобы этого избежать ешьте кашу не чаще трех раз в неделю. Овсянка не дает усваиваться кальцию. Поэтому чередуйте ее приём с другими кашами. Содержит глютен, поэтому может вызвать аллергию и проблемы с пищеварением. Овсянка быстрого приготовления повышает уровень сахара. Больным диабетом ее есть нельзя.

Из-за того, что в овсянке много растительных волокон, они могут вызвать метеоризм. Людям с заболеваниями ЖКТ лучше употреблять белый рис, манку или кукурузную крупу.

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Здоровым людям тоже не стоит регулярно есть овсянку, особенно сваренную на цельном молоке. Такая каша будет очень калорийной и тяжелой для желудка. А на овсяные каши быстрого приготовления лучше вообще не обращать внимания: они содержат много сахара и консерванты и добавки. Лучше всего готовить простую овсяную крупу на обезжиренном или растительном молоке и добавлять в блюдо свежие фрукты, ягоды и орехи.

Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши, чтобы они сохраняли полезные качества.

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