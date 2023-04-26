Почему нельзя носить и выбрасывать дырявые носки: народные приметы и предрассудки

Носки являются необходимой частью любого гардероба, поскольку они защищают стопы от внешних факторов и помогают их обогревать. Однако часто носки не могут служить долгое время, поскольку они быстро изнашиваются. При этом, если в носках образуется дыра, многие просто выбросят их, но наши бабушки привыкли штопать такие изделия, потому что раньше они были в большом дефиците.

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Однако существуют люди, которые продолжают ходить в порванных носках, не догадываясь о том, что из-за таких повреждений могут выходить жизненные силы и энергетика человека. Следует обратить внимание на состояние носков и свое здоровье и заменять изношенные или поврежденные изделия на новые.

В народе делятся приметами, связывающими дырявые носки с неудачей и бедой:

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Считается, что ношение носков с дырами может повлечь за собой финансовые трудности или даже бедность;

Кроме того, если дыры появились на новых носках очень быстро, это может свидетельствовать о том, что человек часто отказывается от своих интересов в пользу других;

Если человек поспешно надел дырявые носки, ему необходимо остановиться и подумать о своих действиях.

Верится, что те, кто не обращает внимания на дырки в носках, также относятся в беспорядке к своей личной жизни;

Если вам приснились дырявые носки, необходимо быть настороже – возможно, кто-то из близких думает о вас нехорошо;

В старину носки с дырками не выбрасывали, а зашивали. Считалось, что с выброшенными носками идет и обилие человека. Но носки, которые нельзя было спасти, сжигали или выбрасывали после того, как их исправили.

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