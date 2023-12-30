Почему нельзя переступать через веник

Не раз бабушки предупреждали, что нельзя переступать через веник, потому что тогда усохнешь. Однако это еще не все последствия, к которым согласно народным приметам приведут такие действия.

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Говорят, что, переступая через веник, вы переступаете через свою судьбу и можете навлечь на себя болезнь. Также вы привлекаете к себе неприятности и проблемы.

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Кроме этого, веник считается символом достатка и благополучия, и перешагивая через него, вы якобы выметаете из дома деньги и удачу.

Существуют и другие объяснения, почему преступление через веник считается плохим знаком.

Издавна веник считался предметом, имеющим мистическую силу. Он использовался для очищения дома от нечистой силы, и считалось, что переступая через веник, можно навлечь на себя беду.

Веник является предметом, связанным с уборкой. Переступая через веник, вы якобы переступаете через свои обязанности и навлекете на себя неудачи.

Переступание через веник может восприниматься как неуважительное отношение к предмету, имеющему важное значение для домашнего хозяйства.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать негативных последствий от того, что вы переступили через веник:

Если вы случайно перешагнули через веник, не бойтесь, это не значит, что вас обязательно ждут беды. Просто извинитесь и идите заниматься своими делами.

Не оставляйте веник опрокинутым. Переброшенный веник также считается плохим знаком. Если вы не пользуетесь веником, всегда держите его в вертикальном положении.

Не дайте кому-нибудь другому переступить через ваш веник. Если вы увидели, что кто-то другой переступает через ваш веник, не забудьте предупредить его о возможных негативных последствиях.

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