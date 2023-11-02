Почему нельзя пить горячие напитки из бумажных стаканов: вы будете удивлены

Все мы нас иногда покупаем горячие напитки в одноразовых бумажных стаканчиках, которые кажутся нам очень удобными. Большинство потребителей убеждены, что эти стаканчики изготовлены из бумаги, но на самом деле это не так. И оказывается, что пить горячие напитки из таких стаканчиков может быть небезопасно для нашего здоровья.

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Об этом пишет ТСН.

Для производства стаканов используется бумага с защитным полиэтиленовым покрытием, которая является водонепроницаемой для воды. Эта оболочка не допускает размягчения или распада стаканчика от горячих жидкостей.

Исследования свидетельствуют, что в течение 15 минут после контакта горячей жидкости (например, кофе или чая) с такими бумажными стаканчиками в напиток попадает до 25 тысяч микрочастиц пластика. В этих микрочастицах содержатся различные канцерогены, такие как свинец, фенол, камедь и формальдегиды, которые, как мы знаем, опасны для здоровья.

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С помощью ионной хроматографии учёные обнаружили, что в процессе контакта ионы тяжелых металлов, такие как палладий, хром и кадмий, и некоторые опасные соединения по покрытию бумажных стаканчиков могут переходить в напиток. Ученые считают, что при употреблении напитков с таким составом не менее трех раз в день человек может получать около 75 тысяч частиц тяжелых металлов и других элементов, которые могут быть опасными для здоровья.

Систематическое употребление напитков с такими стаканчиками может привести к серьезным заболеваниям у взрослых, серьезным патологиям у детей, ухудшению иммунитета и даже смерти. Поэтому должны быть осмотрительными и сознательными при выборе посуды для горячих напитков.

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