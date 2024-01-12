Почему нельзя праздновать сорок лет: что обещает плохая примета

Сорок лет – единственная дата, которую не принято отмечать, особенно для мужчин. Это суеверие возникло из-за связи между числом "40" и смертью.

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Во многих культурах мира число 40 имеет сакральное значение. Оно связано с концом жизни, смертью и воскресением. К примеру, в христианской традиции сорок дней после смерти душа человека находится в Чистилище, а затем отправляется на Суд Божий, пишет PeakD.

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Число 40 напрямую ассоциируется с похоронными традициями. Он совпадает с днем ​​памяти после смерти и считается роковым во всех религиях.

Согласно народным приметам, отмечать 40-летие – это навлечь на себя беду, болезнь или даже смерть. Потому во многих странах существует традиция не приглашать гостей на эту дату или делать это в небольшом кругу близких людей.

Существует несколько способов "обмануть" судьбу и избежать негативных последствий празднования 40-летия. Например, можно отпраздновать его на 39,5 лет или устроить вечеринку заранее или накануне 40-летнего юбилея.

Однако все больше людей не верят в приметы и отмечают 40-летие как обычную юбилейную дату. Они считают, что возраст – это лишь цифра, и не стоит придавать ему слишком большого значения.

Что думают психологи?

Психологи говорят, что вера в приметы – проявление человеческой тревожности и страха перед неизвестным. Когда человек не может контролировать ситуацию, он пытается найти какой-то смысл в нем, даже если этот смысл есть иррациональный характер.

Если вы верите в приметы, то, конечно, можете отказаться от празднования 40-летия. Однако если вы несуеверны, то не следует игнорировать важную дату в своей жизни. Сорок лет – это возраст, когда человек достигает определенной зрелости и мудрости. Это время для суммирования и планирования жизни.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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