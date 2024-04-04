Почему нельзя работать на огороде и в саду без перчаток: эксперты предупредили об опасности

Многие считают, что работа в саду без перчаток безопасна. И действительно так, если вы не контактируете с колючими растениями, ядовитыми веществами или почвой, которая может быть заражена.

Однако существует ряд причин, почему все же рекомендуется использовать перчатки во время садоводческих работ. Эксперты объяснили, почему важно использовать перчатки во время работы в саду и огороде.

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Защита от болезней:

Во время работ в саду и огороде можно подхватить болезнь легионеров: эта бактериальная инфекция может передаваться из-за вдыхания пыли из почвы. Перчатки защищают руки от контакта с почвой, снижая риск заражения.

Бактерии столбняка, живущие в почве, могут попасть в организм через порезы и царапины. Перчатки защищают руки от повреждений и снижают риск инфицирования.

Защита от укусов:

Перчатки защищают руки от укусов пчел, ос, пауков и других насекомых. В некоторых регионах существует риск встречи с ядовитыми змеями. Перчатки могут дать дополнительную защиту при укусе.

Некоторые растения, такие как борщевик Сосновского, могут вызвать сильное раздражение кожи. Перчатки защищают руки от контакта с этими растениями.

Кошачьи фекалии тоже могут встретиться во время работ в саду. Инфицированные фекалии кошек могут представлять опасность для людей. Перчатки защищают руки от контакта с фекалиями и возбудителями болезней.

Пожалуй, не надо замечать, что перчатки защищают руки от грязи, которую может быть сложно отмыть. Они защищают руки от контакта с химическими веществами, используемыми в удобрениях и пестицидах.

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