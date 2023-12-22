Почему нельзя закрывать дверцу микроволновки сразу после использования

Микроволновая печь – незаменимый помощник в современной кухне. Мы используем ее для разогрева пищи, размораживания продуктов, а иногда даже для приготовления простых блюд. Однако после каждого использования микроволновая печь может приобретать неприятный запах.

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Чтобы избежать этого, эксперты советуют оставлять дверцу микроволновки открытыми на 2-3 минуты после приготовления пищи. Это позволит улетучиться остаткам влаги, которые являются причиной неприятного запаха.

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Если вы уже заметили, что ваша микроволновка имеет неприятный запах, вы можете воспользоваться одним из следующих способов его устранения:

Нанесите зубную пасту на стенки и поддон микроволновой печи. Оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тряпкой. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду. Разбрызгайте раствор на стенки и поддон микроволновки. Оставьте на несколько минут, а затем протрите влажной тряпкой. Смешайте в равных пропорциях уксус, воду и лимонный сок. Налейте смесь в миску и поставьте в микроволновку на полную мощность на 2 минуты. После этого протрите стенки и поддон микроволновки влажной тряпкой.

Эти простые советы помогут вам поддерживать вашу микроволновку в чистоте и избавиться от неприятных запахов.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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