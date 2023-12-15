Почему никогда не следует говорить "Не за что" и "Не могли бы вы..."
Быть вежливым и заботливым человеком – это прекрасно, но важно, чтобы это не шло в ущерб собственным потребностям и желаниям.
В статье от Ukr.Media приводятся советы, как помогать другим без потери собственной самооценки. Часто представления о "должном и обязанном" формируется еще в детстве и переносятся во взрослую жизнь. Многие родители, пытаясь воспитать детей правильно, чрезмерно отмечали, что "я" – это последняя буква алфавита. Однако такой подход может привести к комплексам, неуверенности в себе и страху перед мнением других.
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Даже привычные фразы могут нанести вред психике. Оказывается, фразы, которые мы употребляем, могут влиять на наше самочувствие и самооценку.
- "Позвольте мне..." или "Можно мне..." Эти фразы часто употребляются в ситуациях, когда нужно что-то взять или сделать. Однако они подчеркивают вашу неуверенность и слабость. Вместо этого вы можете выразить свою потребность четко и уверенно: "Мне нужно пройти, посторонитесь, пожалуйста".
- "Не за что" Эта фраза, часто употребляемая как ответ на слова "спасибо", может бессознательно обесценивать ваш вклад или помощь. Лучше выражайте благодарность за возможность помочь: "Были рады помочь" или "Понравилось работать вместе".
- "Я вам не помешал?" Вопрос такого типа может восприниматься как посягательство на время другого человека. Лучше спросите, может ли она уделить вам время или договоритесь об удобном времени для обсуждения вопросов.
- "Не мог бы ты?" Этот вопрос имеет отрицательный оттенок и может привести к отказу. Сформулируйте свою просьбу четко и вежливо, избегайте отрицательных формулировок.
- "Мне не нравится" без объяснения причин Если вам что-то не нравится, лучше высказывайте конструктивную критику, объясняя свою точку зрения, чтобы ваши слова были понятны и ценны.
Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.
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