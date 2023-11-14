Почему нужно закрывать крышку унитаза во время смывания: приметы и предрассудки

Туалет часто может стать причиной споров между супругами. UAportal разбирается в том, насколько важно закрывать крышку унитаза и к каким последствиям может привести пренебрежение этим правилом.

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С практической точки зрения, бактериологи подчеркивают необходимость закрытой крышки унитаза. Она не только помогает удерживать неприятные запахи, но и выполняет немаловажную функцию – ограничивает распространение бактерий в помещении.

Когда кто-то спускает воду в унитазе, миллионы вредных микроорганизмов вместе с крошечными капельками попадают в воздух. Это оказывает влияние не только на пластиковые поверхности сантехники, но и распространяется по всей ванной комнате. В результате образуется аэрозольный слой высотой до двух-трех метров.

Бактерии, смешиваясь с водой, воздухом и частицами пыли, оседают на полотенцах, косметике и всех остальных предметах, присутствующих в ванной комнате.

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Кроме практичности, закрытие крышки унитаза также связано с предрассудками и верой в силу примет. Эзотерики утверждают, что вода и деньги – это две мощные энергии, гармонично обменивающиеся между собой. Чтобы использовать эту положительную энергию и обеспечить финансовое процветание, важно создать барьеры между источниками воды и сферами, связанными с деньгами.

Используя эту базовую практику, можно улучшить финансовое благополучие и достаток семьи – это простой, но эффективный метод, который следует взять на вооружение.

Более того, последователи фэн-шуй подчеркивают символическое значение закрытия крышки унитаза. Согласно этой древней восточной философии, внутренняя часть ободка и крышки унитаза содержит застойную энергию, известную как Ша.

Если держать крышку открытой, то эта губительная энергия проникает в дом, препятствуя личностному росту, духовному потенциалу и даже денежному потоку. Закрытие крышки действует как щит против этих отрицательных воздействий.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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