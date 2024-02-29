Почему от лука и чеснока болит голова: есть причина

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Возможно, вы замечали, как после употребления сырого чеснока или лука болит голова? Не у всех такое происходит, но часть людей прямо точно отслеживает такую закономерность. Чеснок содержит сульфанил-гидроксильный ион, проникающий в кровь оболочек мозга (он имеет высокую проникающую способность) и особенно ядовитый для высших млекопитающих. Понаблюдайте за собой после "чесночного" обеда или ужина. По исследованиям, чеснок способен затормаживать мышление. Он расстраивает процессы мышления и является ядовитым для мозга, так как сульфанил-гидроксильные ионы проникают через любые оболочки, в том числе в мозговые. Аскеты-монахи избегают лука и чеснока, так как хорошо знают, что концентрации внимания и молитвы нормальной потом не будет.

Про лук вкратце, словами Авиценны:

"Лук принадлежит к веществам, вызывающим головную боль, а злоупотребление им нагоняет сон. Лук одно из веществ, вредных для рассудка. Употребление порея в пищу вызывает головную боль и дурные сны. Порей вреден для зрения, вреден при изъязвлении мочевого пузыря и почек."

Так что, "лук - от семи недуг" возможно, оправдан, когда имеется ОРВИ, но там и так своей головной боли и сонливости хватает.. в общем выбирать вам.

Мне кажется, скорее по моим наблюдениям, есть часть людей особо чувствительных к сырому чесноку и луку, вот им лучше избегать данные продукты. Остальным просто посоветую не есть лук и чеснок перед экзаменами и другими умственными нагрузками.