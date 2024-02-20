Почему плодовые деревья высыхают после зимы: советы опытных садоводов

Усыхание деревьев – распространенная проблема, которая может постигнуть как старые, так и молодые саженцы. Чтобы спасти растение, важно правильно определить причину его упадка.

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Усыхание – это не всегда приговор, пишет prostoway. Определив причину и приняв правильные меры, вы можете спасти дерево и вернуть ему жизнь.

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1. Переувлажнение:

Некоторые садоводы, заметив усыхание, начинают усиленно поливать дерево, полагая, что ему не хватает влаги.

На самом деле, чрезмерное увлажнение может быть столь же вредным, как и засуха.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, корни дерева могут отключать и загнивать, что приводит к усыханию.

Грибковые заболевания также чаще поражают деревья в переувлажненной почве.

Эта проблема более актуальна для старых деревьев, ведь их корневая система разрастается глубоко в землю.

2. Морозные повреждения:

Сильные морозы могут привести к растрескиванию коры, что делает дерево уязвимым к вредителям и болезням.

В результате повреждения коры дерево теряет влагу и сохнет.

Молодые саженцы более подвержены морозным повреждениям, ведь их стволы еще недостаточно одеревенели.

3. Вредители:

Личинки майских жуков и другие насекомые могут повреждать корни деревьев, что приводит к их ослаблению и усыханию.

Грызуны также вредят саженцам, подгрызая корни и кору.

Что делать, если дерево усыхает:

Определите причину: внимательно осмотрите дерево, почву вокруг него, проведите тщательный анализ.

внимательно осмотрите дерево, почву вокруг него, проведите тщательный анализ. Меры борьбы: Переувлажнение: отладьте дренаж грунта, сделайте канавы для отвода воды. Морозные повреждения: обработайте раны на коре садовым варом, утеплите стволы молодых деревьев на зиму. Вредители: обработайте дерево инсектицидами, оградите корневую систему от повреждений.



Важно:

При обнаружении первых признаков усыхания не медлите с диагностикой и лечением.

В сложных случаях рекомендуется обратиться к специалисту-арбористу.

Правильный уход за садом поможет вам предотвратить усыхание деревьев и сохранить их здоровье на долгие годы.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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