Почему при осуждении не стоит употреблять молоко и молочные продукты: будет только хуже

Врачи из Великобритании рекомендуют в случае простуды воздержаться от потребления молока и молочных продуктов, поскольку они могут усугубить симптомы заболевания, вызывая кашель и аллергические реакции, сообщает Ukr.Media.

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Исследование основывается на результатах эксперимента с участием более 100 человек, которые имели жалобы на увеличенную секрецию слизи. Сначала добровольцев перевели на безмолочную диету, а затем ежедневно вводили в рацион части из них по 350 миллилитров молока (включая соевое). При этом модифицировали вкус продукта во избежание психологического воздействия.

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Все участники также оценивали степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов на разных этапах эксперимента. После введения молочных продуктов добровольцы отметили ухудшение состояния: от 55 баллов после отказа от молока до 63 после его употребления в течение нескольких дней.

По словам отоларинголога Адама Фроша, это достаточно "значимый результат за относительно короткий период времени", и привыкшим "лечиться" молоком во время простуды, следует временно воздержаться от этого продукта при увеличенном выделении слизи.

Напомним, мы уже писали, как сливочное масло влияет на здоровье.

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