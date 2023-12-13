Почему слово 'опозориться' неправильно, и как сказать на украинском

Многие неправильно переводят русское слово "позор" на украинский язык. Вместо ответчика они пользуются суржиком.

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Слова "позор" и "опозориться" появились из-за прямого перевода с русского языка. Согласно информации в русско-украинских словарях, русское слово "позор" переводится на русский как "ганьба".

В свою очередь, слово "опозорится" правильно переводить как "зганьбити себе, зганьбитися, знеславитися".

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В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) объясняется, что слово "ганьба" означает "принизливе для кого-небудь становище; недобра слава, безчестя". Такое слово также означает "вигук, що виражає осуд кого, чого-небудь".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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