Почему, согласно народным приметам, запрещено сушить зонт в доме открытым

За тысячелетия своего существования, зонт превратился из показателя высокого общественного статуса в практичный предмет повседневного использования. Этот аксессуар теперь является незаменимым помощником в борьбе с непогодой.

Зонт, как и многие другие предметы, также окружен множеством примет и суеверий. Например, существует верование, что его не следует оставлять открытым в помещении или класть на кровать. Также люди связывают их и с цветом зонта: зеленый – может принести удачу в личной жизни, поэтому такой зонт советуют использовать девушке, мечтающей о замужестве. Тогда как радужный – обещает много радостных моментов в жизни, пишет Ukr.Media.

Что говорит народная мудрость по поводу зонтика, раскрытого в помещении?

Существует поверье, что открытие зонта внутри помещения может спровоцировать ряд бед. Это верование имеет практическую подоплеку. Раньше зонты изготавливали из обычной плотной ткани, которая растягивалась и теряла свои водоотталкивающие свойства после высыхания в открытом виде. Таким образом, во время дождя зонт не защищал от воды, что могло привести к промоканию одежды, переохлаждению и болезни. Стоимость качественной одежды была, как и сейчас высокой, поэтому испорченные вещи становились причиной финансовых потерь и проблем со здоровьем.

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Сегодня, благодаря устойчивым к деформации современным материалам, осторожное обращение с зонтом уже не является таким актуальным. Однако, древняя примета все еще жива, иногда находя подтверждение в повседневной жизни.

Открытие зонта в помещении может предвещать неудачи, а дома – мелкие неприятности. Считается, что это будет раздражать домашних духов, которые могут ответить мелкими пакостями: у хозяйки может подгореть пирог, любимая ваза вдруг может разбиться, а зеркало – треснуть от случайно брошенной игрушки.

Настоящее же объяснение этого поверья заключается в том, что зонт, раскрытый дома, занимает много места, создавая препятствия для домочадцев и пушистых любимцев, что может привести к небольшим домашним авариям с неприятными последствиями.

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