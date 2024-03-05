Почему свежий стейк становится серым и безопасно ли его есть: объяснение экспертов

Полагать, что цвет мяса является надежным показателем его свежести, ошибочно. Утверждение, что чем краснее цвет стейка, тем лучше не соответствует действительности.

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Со временем мясо может терять свой красный цвет и становиться серым, но это не значит, что оно испорчено, пишет IFLScience.

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Почему мясо красное?

Мясо приобретает свой красный цвет благодаря миоглобину, белку, который связывается с кислородом. Когда мясо подвергается воздействию кислорода, миоглобин превращается в оксимиоглобин, имеющий более насыщенный красный цвет.

Почему мясо становится серым?

Со временем кислород продолжает окислять миоглобин, превращая его в метмиоглобин, имеющий серый цвет. Этот процесс скорее на поверхности мяса, поэтому фарш может стать серым быстрее, чем целые куски.

Безопасно ли есть серое мясо?

Серое мясо не всегда означает, что оно испорчено. Однако важно проверить мясо перед приготовлением, чтобы убедиться, что у него нет неприятного запаха или скользкой текстуры.

Почему мясо в магазине такое красное?

Мясо в магазине часто имеет более насыщенный красный цвет, чем мясо дома, потому что он упакован в специальный пластик, пропускающий немного воздуха. Это позволяет мясу окисляться и становиться красным.

Вот несколько советов, как сохранить мясо свежим:

Храните мясо в холодильнике при температуре 0-4°C. Плотно заверните мясо в фольгу или пищевую пленку.

Заморозьте мясо, если вы не собираетесь есть его в течение нескольких дней.

Напомним, мы уже писали, как разморозить мясо через 10 минут без микроволновки.

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