Почему у фиалки желтеют листья и как этого избежать: правила по уходу

Фиалки – красивые и нежные комнатные растения, часто встречающиеся в домах и квартирах. Однако, фиалки достаточно требовательны в уходе, и если не соблюдать правила, они могут начать желтеть и сбрасывать цветы.

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Следуя этим простым правилам с сайта uapress, вы сможете вырастить здоровые и красивые фиалки, которые будут радовать вас своим цветением в течение долгого времени.

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Вот несколько распространенных ошибок, которые могут привести к проблемам с фиалками:

Недостаточный уровень влаги. Фиалки нуждаются в регулярном поливе, но нельзя заливать их. Почва в горшке должна быть слегка влажной, но не мокрой. Также важно следить за влажностью воздуха. Фиалки любят, когда воздух в помещении влажный, поэтому можно поставить на подоконнике миску или баночку с водой.

Сквозняки. Фиалки не переносят сквозняки, поэтому их нельзя ставить рядом с открытым окном или дверью.

Фиалки не переносят сквозняки, поэтому их нельзя ставить рядом с открытым окном или дверью. Чрезмерное освещение. Фиалки любят яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Если у вас фиалки стоят на солнечном подоконнике, лучше закрыть их от прямых солнечных лучей тюлем или жалюзи.

Чтобы фиалки были здоровыми и красивыми, соблюдайте следующие правила ухода:

Поливайте фиалки регулярно, но не заливайте их. Почва в горшке должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Следите за влажностью воздуха. Фиалки любят, когда воздух в помещении влажный, поэтому можно поставить на подоконнике миску или баночку с водой.

Защищайте фиалки от сквозняков.

Ставьте фиалки в яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях.

Дополнительные советы по уходу за фиалками:

Пересаживайте фиалки ежегодно весной.

Подкармливайте фиалки специальным удобрением для сенполий.

Регулярно удаляйте увядшие цветы и листья.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.

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