Почему у фиалки желтеют листья и как этого избежать: правила по уходу
Фиалки – красивые и нежные комнатные растения, часто встречающиеся в домах и квартирах. Однако, фиалки достаточно требовательны в уходе, и если не соблюдать правила, они могут начать желтеть и сбрасывать цветы.
Следуя этим простым правилам с сайта uapress, вы сможете вырастить здоровые и красивые фиалки, которые будут радовать вас своим цветением в течение долгого времени.
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Вот несколько распространенных ошибок, которые могут привести к проблемам с фиалками:
- Недостаточный уровень влаги. Фиалки нуждаются в регулярном поливе, но нельзя заливать их. Почва в горшке должна быть слегка влажной, но не мокрой. Также важно следить за влажностью воздуха. Фиалки любят, когда воздух в помещении влажный, поэтому можно поставить на подоконнике миску или баночку с водой.
- Сквозняки. Фиалки не переносят сквозняки, поэтому их нельзя ставить рядом с открытым окном или дверью.
- Чрезмерное освещение. Фиалки любят яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Если у вас фиалки стоят на солнечном подоконнике, лучше закрыть их от прямых солнечных лучей тюлем или жалюзи.
Чтобы фиалки были здоровыми и красивыми, соблюдайте следующие правила ухода:
- Поливайте фиалки регулярно, но не заливайте их. Почва в горшке должна быть слегка влажной, но не мокрой.
- Следите за влажностью воздуха. Фиалки любят, когда воздух в помещении влажный, поэтому можно поставить на подоконнике миску или баночку с водой.
- Защищайте фиалки от сквозняков.
- Ставьте фиалки в яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях.
Дополнительные советы по уходу за фиалками:
- Пересаживайте фиалки ежегодно весной.
- Подкармливайте фиалки специальным удобрением для сенполий.
- Регулярно удаляйте увядшие цветы и листья.
Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не стоит держать дома.
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