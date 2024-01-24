Почему у кота пахнет изо рта?: Какие причины и как устранить неприятный запах

Котики – милые создания, любящие зевать в лицо своим хозяевам. Однако, если вы заметили, что запах изо рта вашего кота резко изменился или стал невыносимым, это может являться признаком серьезных проблем со здоровьем.

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Самая распространенная причина неприятного запаха изо рта у кошек – это заболевание зубов и десен, пишет zaxid.net. Если вы не чистите зубы кота регулярно, на них могут накапливаться зубной налет и камни, что приводит к гингивиту и стоматиту. Эти заболевания сопровождаются воспалением и кровоточивостью десен, а также выделением неприятного запаха.

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Другие возможные причины неприятного запаха изо рта у кошек:

Инфекции дыхательных путей, например ринит, синусит, бронхит или пневмония.

Болезни желудочно-кишечного тракта, например гастрит, гастроэнтерит или панкреатит.

Заболевание печени, например гепатит или цирроз.

Почечные заболевания, например гломерулонефрит или пиелонефрит.

Диабет.

Рак полости рта или других органов.

Если вы заметили, что у вашего кота изменился запах изо рта, важно обратиться к ветеринару. Врач проведет осмотр и назначит необходимые анализы для установления причины неприятного запаха.

Чтобы предотвратить развитие проблем с зубами и деснами у кошек, необходимо регулярно чистить им зубы. Для этого можно использовать специальные зубные пасты и зубные щетки для кошек. Также важно кормить кота качественной пищей, не содержащей много сахара.

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