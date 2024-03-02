Почему в СССР так быстро старели женщины

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Друзья, сегодня предложу вам на обсуждение очень интересную и важную тему — а почему, собственно, в СССР женщины так быстро старели? Думаю, вы неоднократно замечали и на старых фото, и в старых фильмах то, что женщины в те годы выглядели на 10-15 или даже 20 лет старше, чем их ровесницы в наши дни.

Фанаты СССР не устают рассказывать сказки о том, как всем хорошо жилось в Стране Всеобщего Счастья (тм), а лично для меня одним из главных показателей качества жизни в стране является то, как выглядят в этой стране женщины — сразу становится понятно, какие приоритеты есть у этого государства. Так вот, в СССР с этим всё было очень и очень плохо.

Как представляют советских женщин фанаты СССР

В представлении любителей СССР все советские женщины выглядели примерно так, как героиня вот этого рисунка художника Валерия Барыкина — фигуристые, подтянутые, модно и сексуально одетые, с хорошей кожей и зубами, всегда улыбающиеся и на всё готовые. Многие любители СССР постят рисунки Валерия в "Одноклассниках" с подписями вроде "ставь класс, если помнишь, как хорошо жилось в СССР!"

На самом деле художник Валерий Барыкин создал целую серию рисунков, которые в ироничной форме копируют американский стиль "пинап" и обыгрывают всякие фривольные ситуации в декорациях советской эпохи. Это именно что ироничные рисунки, потому что советские женщины никогда так не одевались и не выглядели (даже белья такого в СССР не было), а весь их внешний вид и позы скопированы с американских плакатов середины XX века — их рисовали для поднятия настроения солдатам в казармах (отсюда и название - "pin up", "приколи к стене"), поэтому все женщины на них имеют подчеркнуто сексуальный и фривольный типаж.

Но фанатов СССР это не останавливает, и они продолжают постить эти картинки в качестве "живого доказательства классной жизни в СССР")

Как советские женщины выглядели на самом деле

А теперь давайте посмотрим, как советские женщины выглядели на самом деле, спустимся так сказать с небес на землю. На фото выше изображены две героини фильма "Осенний марафон", которых играли советские актрисы Марина Неелова и Наталья Гундарева — те самые советские женщины, которые выглядели даже получше многих "среднестатистических советских женщин", так как по своей профессиональной деятельности следили за собой и в целом не сильно напрягались (не клали шпалы, не работали на заводе, не валили лес в тайге и т.д.).

Как вы думаете, сколько лет актрисам на фото? Ради интереса покажите снимок иностранцам и задайте этот вопрос. Я сделал подобный эксперимент и получил следующие ответы — "той, что слева (Нееловой) года 52-54, той что справа (Гундаревой) — около 60". Лично у меня примерно такое же впечатление — овал лица, контур век, морщины и прическа создают впечатление именно о таком возрасте актрис.

Сколько же лет актрисам этого фильма было на самом деле? Открываем "Википедию", заглядываем в фильмографию актрис и видим, что Неёловой во время съемок было 32 года, а Гундаревой — около 30 лет. 30 лет, Карл! Сейчас в 30 лет женщины выглядят как вчерашние школьницы — совсем ещё девочки — а в СССР это были уже вполне себе "старые тётки" с поплывшими лицами и погасшим взором.

Можно конечно сказать, что это такие роли и грим, но на самом деле Неелова и Гундарева и в других ролях выглядят не лучше, да и остальные советские актрисы в большинстве своём не блещут молодостью. Вспомните, к примеру, актрису Светлану Немоляеву из фильма "Служебный роман" — на момент съёмок ей было 39 лет, а в фильме она выглядит лет на 60, если не больше.

Почему советские женщины так быстро старели?

В этом есть целый комплекс причин, заключающийся в самом образе жизни и образе мышления советской женщины. Во-первых, хорошо выглядеть и следить за собой в СССР считалось моветоном — хорошо выглядящая женщина походила на "нетрудовой элемент" или даже на "женщину легкого поведения". Женщина в СССР — это шпалоукладчица, освоитель целины или на худой конец — солдатская мать, её предназначение — расшибить себя в лепешку ради государства. В советских фильмах и остальной пропаганде всячески высмеивались хорошо выглядящие и следящие за собой женщины, из них делали антигероев на фоне какой-нибудь героини Маши, которая в ватнике лезет ночью в -30 на опору ЛЭП натягивать оборвавшийся провод.

Как следствие такой доктрины — в СССР отсутствовали нормальные средства по уходу за волосами, зубами и кожей — шпалоукладчицам и монтажницам кранового оборудования не пристало следить за собой, нужно целыми днями думать о Коммунизме. Страна, запустившая человека в космос, не могла выпустить нормальные женские прокладки и нормальный крем для лица, а зубы предлагала чистить абразивным порошком, который полностью истирал зубы годам к 35, если не раньше.

Те дамы, кто избежал тяжелой работы и более-менее устроился в жизни (как те же Гундарева и Неелова), всё равно не были защищены от бытового советского рабства — в СССР считалось, что женщина должна "тянуть семью", всех обшивать и обстирывать, готовить завтрак, обед из трех блюд и ужин, проверять уроки у детей, ходить на родительские собрания, водить детей на кружки и секции, а также мотивировать и всячески ублажать мужа (а часто и потакать его алкоголизму) — именно так в СССР жило 85% (если не больше) женщин.

Добавьте к этому ежедневное стояние в очередях, скандалы и стрессы, приплюсуйте плохое питание — и вы сами увидите все причины, почему советские женщины в 30 лет выглядели на 50 или даже старше.

А что сейчас?

Фанаты СССР не устают приводить всякие доводы, почему в СССР было хорошо — мол, рождаемость была какой высокой, вы только посмотрите! О том, что высокая рождаемость характерна прежде всего для малоразвитых стран, в которых нет средств контрацепции, и большинство рожденных таким образом детей являются нежеланными (что откладывает отпечаток на всю их дальнейшую жизнь) — фанаты СССР вспоминать не любят.

А лично я вижу совершенно другое — современные женщины выглядят на 20 лет моложе, чем их ровесницы в СССР. Нынешняя тридцатилетняя барышня — это совсем ещё девчонка, которой могут не продать пиво в магазине, а к нынешним пятидесятилетним следящим за собой дамам на улице нередко обращаются "девушка". Их ровесницы в СССР уже имели согнутые спины, золотые зубы и ходили в платочках на голове и с тележками на колёсиках.

Именно это и есть для меня показателем прогрессивности — хотите узнать правду о жизни в той или иной стране? Посмотрите на её женщин, а не слушайте сказки про космос и ядерные бомбы — они не имеют никакого отношения к жизни 99,99% населения.