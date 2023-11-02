Почему в унитазе появляется желтая полоса и убрать ее без лишних усилий: простой лайфхак
Обычно основной причиной появления неприятных желтых полос в унитазе является загрязненный бачок. Удивительно, но уход за ним требует такого же внимания, как и для других частей сантехники.
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Статья издания УНИАН расскажет вам, как удалить эти неприятные желтые налеты всего за несколько минут и без усилий.
- Использование лимонной кислоты:
- Откройте бачок унитаза.
- Спустите воду в унитазе.
- Засыпьте внутрь бачка один пакет лимонной кислоты.
- После этого используйте губку или щетку для трения.
- Высыпьте еще один пакет лимонной кислоты в чашу унитаза.
- Оставьте сантехнику спокойной на ночь.
- Утром снова используйте губку или щетку для тщательной очистки и смойте все теплой водой.
- Использование уксуса и соды:
- Еще одним эффективным методом является использование столового уксуса 9% в сочетании с содой.
- Для приготовления средства смешайте столовый уксус и соду, разогрев уксус и добавив 2 чайные ложки соды.
- Полейте этот раствор в желтую полосу в унитазе и подождите 3-4 часа.
- Затем используйте губку для трения и смойте водой.
Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.
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