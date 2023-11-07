Почему ваша выпечка становится жесткой: советы пекарей

Выпечка из духовки обычно имеет аппетитный вид и отличный аромат. Однако иногда может произойти довольно неприятный момент: она становится жесткой и иногда даже дубовой.

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Это может произойти сразу после приготовления или если выпечка немного полежит. На сайте prostoway разобрали причины этого явления и порекомендовали простой кулинарный лайфхак, который поможет вам справиться с этим.

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Причины проблемы

Сначала следует проверить, соблюдены ли условия приготовления изделия. Правильный температурный режим играет немаловажную роль в процессе выпечки. Некоторые рецепты требуют разогрев духовки до определенной температуры. Игнорирование этого требования может негативно отразиться на результате.

Кулинарный лайфхак

Один из простых кулинарных лайфхаков, которые могут спасти вашу выпечку – это добавление майонеза в тест. Только одна столовая ложка майонеза может значительно улучшить текстуру и вкус вашей выпечки. Не беспокойтесь, даже в случае булочек этот лайфхак работает удивительно. И важно заметить, что даже такое небольшое количество майонеза не повлияет на вкус изделия, но поможет сохранить его свежесть и нежность.

Напомним, мы уже писали, почему не получается выпечка.

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